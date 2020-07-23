Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий демонтаж статуй конфедератов из здания Капитолия, передает телеканал CNN.

Сообщается, что за законопроект проголосовали 305 законодателей, против — 113, причем все голосовавшие против — республиканцы. Демонтаж статуй поддержали 72 республиканца, которые присоединились к демократам в нижней палате конгресса.

Законопроект предусматривает, в частности, демонтаж из здания Капитолия бюста Роджера Брука Тони, генерального прокурора США (1831-1833), известного как автор текста решения по делу «Дред Скотт против Сэндфорда». Подготовленное Тони решение узаконило бесправное положение афроамериканцев.

Теперь законопроекту необходимо получить одобрение в сенате США, после чего он направится на подпись президенту США Дональду Трампу.

По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.