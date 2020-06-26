Палата представителей конгресса США в пятницу проголосует по статусу столицы Вашингтона, который предлагается сделать 51-м штатом страны.

В настоящее время Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов.

Спикер палаты Нэнси Пелоси на пресс-конференции назвала «серьезной несправедливостью» низкий статус штата. «Завтра (в пятницу) мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии», — приводит слова спикера телеканал Fox News.

Спонсорами инициативы выступают конгрессмены из Демократической партии, к которой принадлежит и Пелоси. Они указывают, что жители столицы добросовестно исполняют свои гражданские обязанности, но при этом не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный конгресс.

Что касается перспектив законопроекта, как ожидается, он будет одобрен в нижней палате, где большинством располагают демократы, и отклонен в сенате, находящемся под контролем республиканцев. В Белом доме заявили, что в любом случае наложат на законопроект вето.

Ранее президент Дональд Трамп в интервью газете New York Post назвал Вашингтон на 100% принадлежащим демократам, отметив, что за его превращение в штат могут проголосовать только «очень глупые республиканцы».