Тяжелоатлет Арбаб Хизар Хайат, получивший прозвище пакистанский Халк, предъявил строгое требование к будущей жене: его возлюбленная должна весить не менее ста килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен, вес которого составляет 444 килограмма, объяснил, что боится раздавить слишком маленькую женщину. По словам 27-летнего Хайата, он уже отверг около 300 потенциальных невест из-за недобора по весу. Рост будущей жены должен начинаться от 1,95 метра, чтобы она хорошо смотрелась рядом с двухметровым мужем.

Атлет заявил, что его идеальная партнерша также должна быть отличным поваром и готовить ему блюда на десять тысяч калорий в день, включая 36 яиц на завтрак, три килограмма мяса, несколько мисок риса и много хлеба. Хайат настаивает, что, несмотря на такое меню, у него нет проблем со здоровьем.

Как ранее сообщал «Рамблер», 109-летняя жительница Джакарты вышла замуж в 23-й раз — за человека, который моложе ее на 70 лет. Женщина рассказала, что они планируют усыновить ребенка. Секретом своей популярности у мужчины она назвала эротический массаж.

Видео дня. Бобер помочился на зрителей в цирке из-за жестокого обращения