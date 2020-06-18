Власти Пакистана обвинили Индию в неспровоцированном нарушении режима прекращения огня, в результате чего погибли четверо гражданских лиц.

«Войска индийской армии начали неспровоцированные нарушения режима прекращения огня в секторах Никиал и Багсар вдоль линии контроля, нацелившись на гражданское население. 4 невинных гражданских лица, включая женщину, погибли, 1 гражданский получил ранения», — сообщил официальный представитель армии Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар в Twitter.

Он отметил, что пакистанская армия «эффективно ответила на огонь индийцев».

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.