Банк России пошёл на беспрецедентное снижение ключевой ставки из-за преобладания дезинфляционных факторов в российской экономике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Один процентный пункт — это гораздо больше, чем мы те шаги, которые мы делали в последние несколько лет. Хотя это решение было ожидаемо и аналитиками, и финансовым рынком, считаю полезным объяснить, почему в текущей ситуации требуется именно такой шаг», — заявила Набиуллина.

Кардинальные изменения в экономической ситуации уже в апреле указывали, что дезинфляционные факторы преобладают на среднесрочном горизонте. В этих условиях был необходим переход к мягкой денежно-кредитной политике, указала она.

«Мы приняли решение снизить ставку на 0,5%. Что произошло за полтора месяца с предыдущего решения по ставке и какие основания снизить ставку ещё на 1% сейчас? Во-первых, ситуация в экономике развивается так, что дезинфляционный эффект будет даже более сильным, чем мы предполагали в апреле. Ограничительные меры действовали дольше, снижаются постепенно, плюс к этому максимальное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ продлено на июль, что несколько увеличит и прямые, и вторичные эффекты», — пояснила она.

«То есть падение спроса во втором квартале, видимо, будет несколько глубже, а восстановление несколько растянутым во времени, чем мы полагали полтора месяца назад», — подчеркнула глава ЦБ.