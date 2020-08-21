Эти антитела могут играть роль в некоторых побочных эффектах длительного приема опиоидов, а также ограничивать эффективность разрабатываемой антиопиоидной вакцины

По результатам работы из университета Висконсин-Мэдисон, у большинства пациентов с болями в спине, принимавших опиоидные обезболивающие, были обнаружены антитела против данной группы препаратов.

Эти антитела могут играть роль в некоторых побочных эффектах длительного приема опиоидов, а также ограничивать эффективность разрабатываемой антиопиоидной вакцины, основная задача которой заключается в выработке иммунного ответа и уменьшения степени влияния побочных эффектов. Важное значение имеет тип вырабатываемых антител, т.к. сравнительно "слабый" иммунный ответ иммуноглобулинами IgM, в отличие от IgG, приводит к образованию менее стойкого иммунитета.

Антитела против протеин-связывающих опиоидов были обнаружены у 10 из 19 пациентов, принимавших терапию от хронических болей в спине. Пациенты, принимавшие большие дозы опиоидов, демонстрировали более сильный иммунный ответ. Контрольная группа, не принимавшая данную группу препаратов, показывала крайне малый титр антиопиоидных антител.

На протяжении десятилетий ученые изучают феномен выработки антител против различных психоактивных препаратов. Хотя сами по себе эти соединения являются слишком маленькими для распознавания их иммунной ситемой, они способны прикрепляться к более крупным белкам крови и опосредованно вызывать иммунный ответ. Предыдущие исследования вакцин против никотина и кокаина имеют ограниченное применение отчасти из-за индивидуальных различий работы иммунной системы и количества вырабатываемых антител.

Наркозависимость и передозировка опиоидами остаются крупной проблемой во множестве стран по всему миру. Относительно новый терапевтический подход, только вступивший в клинические испытания, заключается в создании "антиопиоидной вакцины", которая позволяет вырабатывать антитела в ответ на введение препарата. Но для определения эффективности этой разработки необходимо более точное понимание работы иммунной системы у группы пациентов, которым вакцина могла бы помочь.