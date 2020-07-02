Так покой птичьего семейства никто не нарушит.

Владелец паба в Бристоле (Великобритания) решил пока не открывать свое заведение для посетителей, чтобы не беспокоить утку, пишет Mirror.

С 4 июля в стране начинают работать бары, кафе и парикмахерские с незначительными ограничениями. На днях персонал паба в Бристоле нашел в своем саду утиное гнездо. Об этом сообщили хозяину заведения, и тот решил повременить с открытием, чтобы не спугнуть птицу.

«В прошлом году, кажется, эта же птица свила гнездо у нас на крыше, но тогда ее яйца атаковала сорока. В этот раз утка обосновалась во внутреннем дворике. Обычно там полно наших посетителей, но в этом году он три месяца пустовал. Видимо, птица подумала, что это спокойное и подходящее место как раз для ее гнезда», — рассказал владелец паба Питер Гиббс.

Фото: Michael Lloyd

Питер с командой обсуждал разные варианты, как они могут и открыть заведение, и не напугать утку. Однако, даже обсуждая вопрос в компании из десяти человек, они боялись нарушить покой птицы.

«Если мы так беспокоимся о том, что помешаем ей, когда нас в саду всего десять человек, как мы собираемся открыть паб для публики и держать людей подальше от нее? Меня радует в этой ситуации то, что в нашем заведении себя в безопасности ощущают не только люди, но и птицы», — отметил Питер.