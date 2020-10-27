Ксения Собчак поддержала президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что во Франции продолжат публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда в качестве демонстрации свободы слова.

«Свобода-самое ценное, что есть у человека. И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять. Вопрос степени и баланса. То, что произошло во Франции -очень важно. Макрон мой герой в эти дни», — написала Собчак в Instagram.

Телеведущая раскритиковала главу Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего слова Макрона «покушением на ценности» мусульман. По словам Собчак, у Кадырова «удивительно средневековое понимание покушения на ценности».

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«То есть не принимать ценности других — это покушение на них?» — удивилась телеведущая.

По мнению Собчак, свобода заключается в том, чтобы покинуть класс, где учитель демонстрировал карикатуры, которые могли оскорбить религиозные чувства присутствующих на уроке.

https://www.instagram.com/p/CG2MK8wAuEl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Хотите сидеть, закутавшись до самых глаз на пляже в Ницце? — ваше право. А мое — ходить в бикини. Неужели эта простая истина так сложно дается человечеству? Если что-то тебе не нравится — НЕ СМОТРИ, УЙДИ, НЕ ВОВЛЕКАЙСЯ» — заявила она.

Собчак подчеркнула, что все, что не запрещено уголовным кодексом — разрешено, однако мусульмане пытаются «лишить свободы террором».

«Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову. Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое — мой герой», — резюмировала Ксения Собчак.

Позднее Собчак добавила обновление к посту, сообщив, что ей начали поступать угрозы от людей «с кавказским акцентом».

«П***ц. Что и требовалось доказать», — отметила телеведущая.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует мусульман на преступления своими скандальными заявлениями по поводу публикации карикатур на пророка Мухаммеда и построения во Франции «просвещенного ислама». Он также заявил, что Макрон сам ведет себя как террорист, который взращивает экстремистские идеи в умах молодежи. При этом Кадыров призвал французского лидера готовиться к тому, что мусульмане «не позволят оскорблять имя пророка Мухаммеда».