С недавних пор на шоу «Спаси свою любовь» очень изменились правила. Раньше все участники мечтали стать «спасателями», чтобы спокойно жить на проекте, не думая о том, что кто-то может выгнать. Не нужно было бороться за место под солнцем и доказывать, что именно ты достоин остаться на телестройке. По последним нововведениям «спасателей» любви тоже будут выгонять в результате обязательного голосования. Номинантов должны будут выбирать сами герои.



Уже за одну неделю после введения новых правил практически все переругались, в комнатах слышны только упреки и обсуждения посторонних пар. День и ночь участники телестройки перемывают друг другу косточки, определяя, кому пора покинуть шоу.



На днях стали известны первые номинанты. Ими оказалась пара Романа Капаклы и Марины Африкантовой, Задойновы и супруги Слава и Юлия Иванченко. Многим зрителям очевидно, что по своей значимости пары все совершенно разные и большая вероятность, что выгонят супругов Иванченко, ведь они меньше всего появляются перед камерами и отличаются более низкими рейтингами.