В Московской области ожидается гораздо большая госпитализация больных с кронавирусом, чем в мае. Об этом со ссылкой на главу подмосковного Минздрава Светлану Стригункову пишет телеканал «360».

Стригункова отметила, что к началу ноября в Подмосковье будет увеличено количество коек до 17,7 тысяч.

«Основная проблема сейчас будет с поиском медиков», — заявила глава Минздрава, попросив организовать работу по привлечению врачей из других регионов.

В свою очередь, по данным ТАСС, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания призвал глав городских округов региона оказывать максимальное содействие везде, где определены мероприятия по созданию дополнительных коек для больных коронавирусом.

«Рамблер» писал, что согласно последним данным, во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 38,9 миллиона человек. В России заболели более 1,36 миллиона человек. При этом Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся. Всего было выявлено 79 567 случаев заражения COVID-19.