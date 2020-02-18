Главврач московской горбольницы им. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников заявил, что люди не пытаются защитить себя от основного врага — вирусов, которые могут быть переданы человеку от животных.

«Парадоксальная ситуация: мир до зубов вооружен атомным оружием, разрабатываются лазеры, звуковое и климатическое оружие, а против основного врага мы практически беззащитны! Мы все боимся атомной войны, злых пришельцев, астероидов, восстаний и техногенных катастроф. А бояться надо свиней, уток, летучих мышей, обезьян, верблюдов и мышей!» — написал он в своем Telegram.

Он пояснил, что глобальную угрозу для человечества могут представлять мутации вирусов, которые обитают в животных: свиньях, обезьянах, летучих мышах, птицах.

«Это просто вопрос времени. Если достаточно патогенный вирус перейдет человеку, то далее следующая мутация даст ему возможность переходить от человека к человеку, уже без участия животных и птиц. И дальше — это уже вопрос везения: будет это вирус не с самой высокой степени заразности и смертности (как коронавирус 2019-2020) или высоконтагиозный вирус типа вируса гриппа или кори с большим смертельным потенциалом», — считает Мясников.

Доктор заметил, что люди не готовы к такой пандемии.

«Должен быть четкий план действий на случай такой чрезвычайной ситуации. Поддержанный мощной материальной базой. По регионам должны быть выделены специально оборудованные больницы, куда будут госпитализированы зараженные в первую очередь. Должен быть стратегический запас медицинских масок, аппаратов искусственного дыхания. (В США на случай пандемии предусматривается поставка 60 тыс. таких вентиляторов и 1,5 млрд масок… У нас такой резерв есть?)» — написал он.

По его словам, ученые-инфекционисты уверены, что однажды серьезная пандемия произойдет, это только вопрос времени.

«Если от свиней/уток/летучих мышей вырвется к человеку новый неизвестный вирус (скорее всего гриппа), то остановить его будет нельзя», — заявил Мясников.

Доктор заметил, что на разработку вакцины в таком случае врачи-инфекционисты отводят год, а реальных противовирусных препаратов «не видят». На семинаре по этому поводу в ноябре 2019 года в университе им Джона Хопкинса (США) приводился сценарий, по которому пандемия была вызвана вирусом свиного гриппа, зародившемся в Бразилии и самолетами разнесенного по миру.

«Число заболевших по математической модели расценивалось, как удваивавшееся каждые две недели. По сценарию предполагаемая пандемия пойдет на спад через 18 месяцев и унесет 65 млн жизней. Начнет ослабевать, когда количество особенно восприимчивых к вирусу людей уменьшиться. Или подоспеет вакцина и надо будет достигнуть уровень вакцинации в 75%, или переболеет те же 75% населения земли и разовьет коллективный иммунитет, расплатившись миллионами жизней», — заявил он.

Мясников пишет, что на борьбу с такой пандемией уйдет 600 млрд долларов, как подсчитали участники семинара.

Напомним, по предварительным данным, новый коронавирус, который появился в китайском Ухане, был передан людям от животных.

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