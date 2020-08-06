Как рассказал доктор медицинских наук, профессор Борис Ревич, в разных регионах вероятность встречи с энцефалитным клещом различна: на Дальнем Востоке опасность выше, в Москве и Подмосковье — невелика.

клещи

«На глазок» определить энцефалитный клещ или нет, нельзя, подчеркнул учёный. В месте укуса остаются припухлость, небольшое покраснение, появляются небольшие болезненные ощущения.

Если клещ был энцефалитный, то до проявления первых признаков болезни может пройти разное время — в зависимости от уровня иммунитета конкретного человека.

— Начало болезни проявляется в виде озноба, головокружения, повышения температуры. При явных признаках заболевания необходимо сразу же пойти в медицинское учреждение и обратиться к врачу-инфекционисту, — рассказал медик.

Клещи особенно опасны с мая по июнь. Они являются переносчиками тяжёлых болезней, самая известная из них — энцефалит.

Энцефалитный клещ — это обычный клещ, заражённый вирусом энцефалита, а не какой-то отдельный вид. Проявления энцефалита разделяют в зависимости от тяжести поражения.

Лихорадочная форма наблюдается в 15–40% случаев. Её симптомы похожи на грипп: температура, озноб, слабость, боль в мышцах, сонливость.

Менингеальная форма наступает, когда вирус поражает нервную систему. У человека начинаются сильные головные боли, резь в глазах, светобоязнь, рвота. Энцефалитическая форма самая тяжёлая (10–30% случаев). Появляются галлюцинации, психические расстройства, потеря ориентации во времени и пространстве. Возникают судороги и параличи.