Исполнительный совет ОЗХО путем голосования принял решение по вопросу химического оружия в Сирии: САР даётся 90 дней на урегулирование связанных с ним вопросов, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Совет выражает свое глубочайшее сочувствие жертвам использования химического оружия и осуждает использование химического оружия, о котором сообщала Группа по расследованию и идентификации (ГРИ), которая пришла к выводу, есть веские основания полагать, что Сирия в марте 2017 года использовала химическое оружие в Эль-Латамне», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что «решение выражает глубокую озабоченность совета в связи с тем, что использование САР химического оружия является следствием того, что САР не смогла заявить и уничтожить все своё химическое оружие и заводы по производству химоружия».

«В целях исправления ситуации и в соответствии с параграфом 36 статьи VIII конвенции, исполнительный совет принял решение потребовать, чтобы САР в течение 90 дней выполнила следующие меры», — написано в коммюнике.

Среди того, что требуют от Сирии — «заявить в секретариат о заводах, где химическое оружие…, использованное 24, 25 и 30 марта 2017 года разрабатывалось, производилось и хранилось», «заявить об имеющемся сейчас в наличии химическом оружии, включая зарин, прекурсоры зарина, хлор, который не предназначен для целей, не запрещённых конвенцией, равно как и о предприятиях по производству химического оружия и связанных предприятиях». Наконец, третьим требованием является «решить все нерешенные вопросы, касающиеся первоначального заявления о запасах и программе химического оружия».

Через 100 дней генеральный директор ОЗХО представит исполнительному совету и всем ее странам-участницам доклад о том, выполнила ли Сирия указанные требования.

«Если САР не в полной мере выполнит все меры в течение указанного периода в 90 дней, генеральный директор будет докладывать о статусе выполнения этого решения на всех регулярных сессиях исполнительного совета… Если САР не исправит ситуацию…, исполнительный совет решил рекомендовать конференции стран-участниц организации на следующем заседании принять решение о необходимых в связи с этим действиях», — отмечают в ОЗХО.

ОЗХО 8 апреля опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием снарядов с хлорином и зарином были выполнены сирийскими ВВС. МИД Сирии заявил, что доклад ОЗХО содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых — искажение фактов и обвинение властей Сирии.

Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.