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Овечкина назвали одним из трех лучших игроков десятилетия НХЛ

23:07 19/12/2019

В рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), попал 34-летний россиянин Александр Овечкин. Он замкнул тройку лидеров, по данным телеканала ESPN.

Третьим «лучшим» хоккеистом Овечкин стал с клубом Washington Capitals. Возглавил рейтинг канадский форвард Pittsburgh Penguins Сидни Кросби. Вторым оказался нападающий Edmonton Oilers канадец Коннор Макдэвид.

Кроме Овечкина в десятке лучших оказался нападающий Pittsburgh Penguins Евгений Малкин (шестое место). Немного не хватило до него Павлу Дацюку, играющему за Detroit Red Wings. Он расположился на 11-ой строке. А на 14-й — Никита Кучеров, форвард Tampa Bay Lightning. Всего в рейтинг вошли девять россиян.

Ранее Овечкин рассказал, при каких условиях завершит хоккейную карьеру. У спортсмена амбициозные цели, которых он стремится достичь.



