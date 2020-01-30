СПОРТ

Овечкин вышел на чистое девятое место среди снайперов НХЛ

08:06 30/01/2020

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторс». Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 4:5 (2:3, 2:0, 0:2), передает «МИР 24».

Капитал столичной команды, российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Таким образом на счету нападающего стало 693 гола в НХЛ – Овечкин вышел на чистое девятое место в истории лиги по данному показателю.

Что касается других россиян в матче, то Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились, а вратарь Илья Самсонов в игре не участвовал.

Добавим, что «Вашингтон» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. В активе столичной команды 73 очка. «Нэшвилл» набрал 53 очка и занимает 11-ю строчку в Западной конференции.



