СПОРТ

Овечкин разменял восьмую сотню заброшенных шайб в НХЛ

13:45 26/02/2020

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Александр Овечкин причислен к числу величайших игроков НХЛ. Сегодня он разменял восьмую сотню заброшенных шайб, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Игроков, которые забросили более 700 шайб, всего восемь за всю историю Национальной хоккейной лиги. «Александр – ты великий!», – так приветствовали вашингтонские болельщики капитана своей любимой команды, который вошел в историю НХЛ.

В предыдущем матче регулярного чемпионата Овечкин забросил свою 700-ю шайбу, и перед игрой с «Виннипегом» в Вашингтоне это событие решили отметить. Трибуны встретили своего героя, который вышел на ковровую дорожку вместе с супругой и сыном, громкими овациями. Поздравили юбиляра и лучшие хоккеисты мира.

«В 1972 году русские показали, как они умеют играть в хоккей. Даже не могу представить, сколько бы ты забросил шайб в наше время. Продолжай в том же духе!», – пожелал Овечкину двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито.

«700 голов – это невероятное достижение. На месте Уэйна Гретцки я бы сильно волновался, потому что ты, как мне кажется, можешь его догнать», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Яромир Ягр.

«Добро пожаловать в элитный клуб! Но ты можешь больше. Следующий рубеж – 800 шайб. Желаю удачи!», – отозвался лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.

Приближаться к этому рубежу Овечкин начал без раскачки. Уже на второй минуте матча против «Виннипега» он просто взорвал трибуны домашней арены «Вашингтона».

701-я шайба Александра Великого получилась по-настоящему русской. В ассистенты капитану «Кэпиталс» записали Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. К слову, теперь столичная команда – самый российский клуб НХЛ. В его составе есть еще вратарь Илья Самсонов, а сегодня ночью свою первую игру в форме «Вашингтона» провел Илья Ковальчук. Символично, что победу в этом матче «Кэпиталс» принес главный герой – Александр Овечкин. В серии буллитов он реализовал решающий бросок.

Всего же за свою карьеру в московском «Динамо», «Вашингтоне» и в сборной России Овечкин забросил 868 шайб и сделал 632 результативные передачи.





Дмитрий Калугин