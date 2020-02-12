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Овечкин признан автором лучшего гола за всю историю НХЛ (ВИДЕО)

20:57 12/02/2020

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитлаз» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге авторов лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги по версии телеканала ESPN.

Лучшей в истории НХЛ названа шайба, заброшенная Овечкиным в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году. Подхватив шайбу в средней зоне, российский форвард прорывается по правому краю, обыгрывает защитника и в падении отправляет шайбу в ворота.

В топ-10 также оказались еще четверо россиян. Весь список выглядит так:

1 место – Александр Овечкин; 2 место – Андрей Свечников/Филип Форсберг; 3 место – Марио Лемье; 4 место – Яромир Ягр; 5 место – Дени Савар; 6 место – Павел Буре; 7 место – Сидни Кросби; 8 место – Марек Малик; 9 место – Павел Дацюк; 10 место – Владимир Тарасенко/Петер Форсберг.

Ранее Овечкин оформил хет-трик в победном матче «Вашингтона» против «Лос-Анджелеса».



