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Овечкин опередил Мессье и вышел на восьмое место в списке снайперов НХЛ

10:12 01/02/2020

Российский хоккеист Александр Овечкин поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Марка Мессье, передает «МИР 24».

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забил два гола в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы», в котором «Вашингтон» добился победы со счетом 5:3. Таким образом, на счету 34-летнего форварда 695 шайб в 1135 матчах в регулярных чемпионатах – у Мессье 694 гола в 1756 играх. Лучший результат у Уэйна Гретцки – 894 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в составе столичной команды в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

59-летний Марк Мессье – канадский хоккеист, центральный нападающий. По набранным очкам (1887) занимает третье место в истории НХЛ вслед за Уэйном Гретцки (2857) и Яромиром Ягром (1921). Обладатель шести Кубков Стэнли.



