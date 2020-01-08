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Овечкин оформил дубль в победном матче «Вашингтона» против «Оттавы»

13:07 08/01/2020

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» разгромил в матче регулярного чемпионата НХЛ команду «Оттава Сенаторз», сообщает Regnum.

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:1. В «Вашингтоне» во время матча российский форвард клуба Александр Овечкин оформил дубль (38-я и 57-я минуты). Две шайбы забросил также Ти Джей Оши (22-я, 41-я). По одной в ворота соперников отправили Радко Гудас (29-я) и Ларс Эллер (43-я).

Автором единственной шайбы «Оттавы» стал россиянин Артем Анисимов (6-я).

В матче отметились и другие российские хоккеисты в составе «Вашингтон Кэпиталз». Так, по одной результативной передаче записали на свой счет Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Голкипер Илья Самсонов отразил 26 бросков из 27.

Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин Александр Овечкин попал в рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он замкнул тройку лидеров.



