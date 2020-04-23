СПОРТ

Овечкин и Гретцки сыграли вничью в виртуальный хоккей

09:49 23/04/2020

Онлайн-битва двух легенд: Александр Овечкин сразился в виртуальный хоккей с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли Уэйном Гретцки, передает телеканал «МИР 24».

В качестве команды в симуляторе Гретцки выбрал выбрал «Эдмонтон Ойлерз» 1980-х, где в составе он сам. Овечкин сыграл за свой сегодняшний «Кэпиталс». Нападающие провели два матча. В итоге – ничья.

Гретцки отметил, что Овечкин – гениальный хоккеист. Капитан «Кэпиталс» в свою очередь подчеркнул, что лучший бомбардир в истории НХЛ Гретцки по-прежнему очень хорош в хоккее. Болельщики на онлайн-матче тоже были. Овечкина поддерживал его маленький сын, он сидел за спиной хоккеиста. За игрой Гретцки следила вся семья.



