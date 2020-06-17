Овчарка подружилась с дельфином на крымском побережье. Видео необычной дружбы опубликовала хозяйка собаки в своем Instagram.

Во время прогулки собака увидела дельфина прямо у берега и решила познакомиться. Дельфин такого неожиданного проявления внимания не испугался.

В результате животные решили поиграть: дельфин плавал у берега, а собака пыталась его поймать. Морской обитатель даже разрешил овчарке себя облизать.

15 мая сообщалось, что в Краснодарском крае заметили и сняли на видео плещущихся у берега дельфинов. В ролике животные беззаботно плавают вдоль пляжа.