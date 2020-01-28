Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале извинился перед верующими за шутки в рождественском выпуске передачи.

«Рамблер» писал, что ранее активисты православного общественного движения «Сорок сороков» опубликовали петицию с требованием лишить Ивана Урганта российского гражданства. Авторы петиции сочли, что в эфире передачи «Вечерний Ургант» от 7 января телеведущий позволил себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями.

В новом выпуске шоу Иван Ургант напомнил, что оно — юмористическое и его авторы хотят «развлекать, шутить, а не оскорблять».

При этом, по словам телеведущего, религия является важной составляющей жизни и он не желал бы, чтобы она становилась табуированной темой.

«Мы не хотели никого обидеть, это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями, как утверждают некоторые. Это была просто неудачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день. Примите мои искренние извинения. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия», — заявил Ургант.

Телеведущий также отреагировал на требование лишить его российского гражданства.

«Было еще предложение лишить меня российского гражданства. Но тут я спокоен: согласно Конституции, этого нельзя сделать. Или нужно ее поменять», — подчеркнул он.

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