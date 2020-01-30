В России может быть усилена ответственность за оскорбления. Рассмотреть соответствующий вопрос поручил президент России Владимир Путин.

Также будут изучена возможность совершенствования механизмов опровержения недостоверной информации. Уточняется, что поручения были даны по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также встрече уполномоченным по правам человека.

— Администрации президента РФ совместно с правительством РФ … рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации, — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Майно. Срок выполнения — до 1 июля.

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