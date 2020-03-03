Глава учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов заявил, что православные христиане верят в невозможность заразиться коронавирусом во время причастия, но в то же призвал соблюдать гигиену. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это принцип нашей веры, что через причастие святых Христовых Тайн заразиться нельзя. <…> Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что эпидемические заболевания православных верующих не касаются», — объяснил Козлов.

Он подчеркнул, прихожанин должен соблюдать нормы гигиены, так как может оказаться в храме рядом с больным человеком. По мнению Козлова, даже вне периодов эпидемий людям, которые чихают и кашляют, «ради любви к ближним» стоит оставаться дома и не идти на богослужения. Молитва, по его словам, значительнее «тактильного контакта» с иконами и святынями.

Протоиерей добавил, что о «медицинской составляющей» имеют право говорить только профессионалы.

Как сообщал «Рамблер», ранее из-за угрозы распространения коронавируса церковные власти в итальянских Падуе, Виченце и Милане приостановили все массовые мероприятия.

В Иране Минздрав выпустил рекомендации по мерам безопасности в религиозных местах, но местные верующие в ответ начали записать видео, на которых они облизывают святыни и заявляют, что не боятся коронавируса.

Казачий Совет атаманов России издал приказ, запрещающий целовать иконы и руки священников во время эпидемии коронавируса. Казаки также порекомендовали Роспотребнадзору проверить на коронавирус храмы и священнослужителей.

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