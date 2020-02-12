Многодетному отцу из Таджикистана, который проживает с женой и 11 детьми в Подмосковье, одобрили оформление бессрочного вида на жительство в России. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области в среду, 12 февраля.

Соответствующее обращение, срок рассмотрения которого составляет шесть месяцев, от мужчины поступило 27 сентября. Отмечается, что за несколько дней до этого жена заявителя через СМИ обратилась к властям Московской области с просьбой ускорить рассмотрение обращения «в связи с тем, что их семья, в которой воспитывается 11 детей, находится в сложной жизненной ситуации».

«Сотрудники полиции приняли решение по обращению А. Сатторова в максимально короткий срок. Многодетный отец может получить необходимые документы в отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Орехово-Зуевское», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после этого мужчина может обратиться с заявлением о приобретении гражданства России в упрощенном порядке, без соблюдения условия о сроке проживания.

В начале февраля в минздраве Московской области сообщили о рождении 11-го ребенка у 33-летней женщины в роддоме Орехово-Зуево. Ее назвали Сабрина. Дома молодую маму ждали муж и еще 10 детей — пять девочек и пять мальчиков.

7 февраля РЕН ТВ опубликовал сюжет, в котором рассказывалось, что семья уже несколько лет не может улучшить жилищные условия и вынуждена жить на съемной квартире. Как рассказала многодетная мать, глава городского округа «ничем не может и не хочет помогать».

В этот же день стало известно, что семья получит жилье в Подмосковье.

В свою очередь, глава Орехово-Зуево Геннадий Панин 10 февраля заявил, что узнал о проблемах многодетной семьи только из сюжетов телеканала. Он отметил, что проблемы, связанные с выплатами на детей, вызваны гражданством их отца. По словам Панина, ему помогли разобраться с документами и в случае принятия положительного решения он должен получить вид на жительство. После этого семья сможет получать положенные выплаты в полной мере.