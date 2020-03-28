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Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев рассказал в интервью РИА Новости, как эта мера скажется на эпидемии.

По словам Малеева, неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений в России. Однако полностью случаи инфицирования «вряд ли исчезнут».

«Вероятность заражения останется, но тем не менее прирост должен сократиться», — пояснил академик.

Инфекционист отметил, что трудно сказать, достаточно ли одной недели. Он объяснил это возвращением россиян на родину из-за рубежа, которое состоится в ближайшие дни. Граждане России могут потенциально могут привезти коронавирус, считает специалист.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

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