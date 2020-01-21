Возможность завоза в Россию из Китая нового типа коронавируса нельзя исключить полностью, однако вероятность его распространения оценивается как низкая. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает ТАСС.

«Рамблер» писал, что ранее власти Китая подтвердили факт передачи нового коронавируса от человека к человеку. В списке погибших от китайской пневмонии, симптомы которой напоминают грипп, уже трое. Среди заболевших уже более двухсот человек, среди которых 14 медиков.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно более полутора миллиона граждан КНР приезжает в Россию, примерно столько же россиян посещает Китай.

«Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую», — подчеркнула пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что генетическая структура коронавируса 2019-nCoV уже известна, и проводится работа по созданию тест-систем для подтверждения заболевания. При этом в аэропортах всех пассажиров, прилетевших из Китая, осматривают при помощи тепловизора, чтобы выявить людей с повышенной температурой.

«Санитарно-эпидемиологический контроль усилен на всей территории Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении.

Главная опасность нового коронавируса в том, что он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путем, пояснили в Роспотребнадзоре.

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