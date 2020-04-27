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Схиигумена Сергия (Романова), назвавшего ситуацию с новым коронавирусом псевдопандемией, отстранили от проповедей. Об этом сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Как писал «Рамблер», схиигумен Сергий заявлял, что советы временно не посещать храмы дают «предтечи Антихриста», требовал отправить этих людей в Биробиджан и призывал людей нарушить режим самоизоляции.

В Екатеринбургской епархии отметили, что Романова не раз пытались вразумить «относительно качества и содержания проповедей». Однако схиигумен все рекомендации проигнорировал, поэтому его лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве.

« [Это] более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — подчеркивается в сообщении.

Священнослужители отметили, что заявления Романова не отражают позицию епархии.

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