Прокуратура и Следственный комитет РФ начали проверку по факту загрязнения окружающей среды в районе «Талнахской обогатительной фабрики» под Норильском. Ранее в МЧС заявляли о поступлении информации насчет утечки перекачанной из рек загрязненной жидкости с топливом их хвостохранилища прямо в тундру. Также есть риск попадания отходов в реку Хараелах. Проверкой также занялся Росприронадзор.

Изначально снять на видео удалось журналистам «Новой газеты». На кадрах видно, как отравленная дизельным топливом вода поступает прямо в лес из широкого шланга. Так проходит «очистка» реки после того, как в конце мая был зафиксирован рекордны выброс топлива в реки под Норильском. Президент Владимир Путин после этого замечал, что опыта ликвидации ЧС подобного масштаба в России не было. В реки попало около 21 тысячи тонн топлива. После этого глава государства распорядился открыть уголовные дела против ответственных за ЧП.

Утечка изначально произошла с дочернего предприятия «Норникеля» — ТЭЦ, которая принадлежит «НТЭК». Кто сейчас несет ответственность за откачку грязной воды в леса, выясняют правоохранительные органы. Весьма вероятно, что этим снова занимается одно из предприятий «Норникеля». Кстати, как только журналисты «Новой газеты» отсняли материал про сток грязной воды, ее подача в лес странным образом прекратилась. Но информация о происходящем уже дошла до соответствующих инстанций.