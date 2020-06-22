Российские фигуристы Богдана Лукашевич и Александр Степанов, выступающие в парном катании, приняли решений перейти под флаг сборную Белоруссии. Об этом рассказал олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Олег Васильев, который в новом сезоне станет главным тренером местной национальной команды по фигурному катанию.

«В парном катании в Беларуси еще недавно была совсем печальная ситуация: пар не было вообще. Сейчас мы получили одну пару из России: федерация фигурного катания одобрила переход Богданы Лукашевич и Александра Степанова. Это возрастные спортсмены, которые уже отработали свое в России. Но нам здесь нужен лидер, за которым будут тянуться остальные парники», — приводит слова Васильева издание «Беларусь сегодня».

По словам наставника, у белорусов есть уже четыре пары: одна из них уже легализована, а еще три «находятся в процессе перехода или скатывания».

Васильев напомнил, что в последний раз белорусские фигуристы выступали на Олимпиаде в 2006-м в Турине, и с тех пор никому из белорусов отобраться в число участников Игр не удавалось. Совсем скоро — в 2022 году в Пекине — все может измениться. Еще более оптимистичный прогноз известный специалист делает на Олимпиаду 2026 года.