Композитор Максим Дунаевский, отпраздновавший на этой неделе свое 75-летие, женится в восьмой раз. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

В эфире композитор рассказал о том, что со своей седьмой женой познакомился, когда ему было 54 года, а ей — 25, однако спустя 20 лет брака отношения исчерпали себя. «Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей», — так Дунаевский подтвердил информацию об их разводе.

На данный момент композитор около трех лет встречается с женщиной по имени Алла, с которой недавно начал появляться на публике. На вопрос о возможной свадьбе с ней Дунаевский ответил утвердительно, передает «Газета.ru».

Ранее, 15 января, президент России Владимир Путин поздравил Дунаевского с 75-летием. Глава государства отметил активное участие народного артиста в общественных делах и благотворительных проектах.

В октябре 2019 года Путин наградил Дунаевского орденом Почета за многолетнюю плодотворную деятельность, а также за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Композитор стал известен благодаря фильму «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича, в котором прозвучала его музыка. Такие композиции, как «Пора, пора, порадуемся», «На войне, как на войне» и другие, стали хитами.