Российский телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» поднял вопрос русофобии. В частности, речь зашла о русских в Прибалтике. Это возмутило одного из гостей — латвийского актера Андриаса Лиелайса, сообщает «Царьград». Однако Норкин одернул его, попросив замолчать.

Сначала Норкин предложил гостям обсудить, почему на Западе часто навязывают стереотип, что все русские угрюмы, агрессивны и склонны к алкоголизму.

«Все русские уроды, но ты кажешься очень славной»

Для примера привели интервью с американскими молодыми людьми. Они рассказали, что плохое мнение о русских у них сложилось еще в школе. Россию часто ругали учителя, а в учебниках преподносилась негативная информация.

«Я боялась, что русские могут связать или убить», — рассказала одна из девушек. Стереотип развеялся после окончания школы, когда она пообщалась с русскими людьми.

Норкин вспомнил не только о Западе, но и о Прибалтике. При этом гость шоу Андриас Лиейлас перешел на повышенный тон. Он начал кричать, что русских в Прибалтике никто не притесняет.

Темпераментный прибалт возмутил Норкина, и он заставил замолчать гостя.

«Еще раз будете с места кричать, я вас отправлю домой — в Юрмалу», — заявил Норкин.

Ранее «Рамблер» сообщал, что оголившийся на закате вдовец Норкин взбудоражил фанаток.