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Российский биатлонист потрясен случившимся

АлександрЛогинов рассказал подробности произошедшего с нашими спортсменами на чемпионатемира в Италии.

По егословам, полиция ворвалась с обыском в шесть утра. Дожидаться пока люди самиоткроют дверь, правоохранители не стали. После у биатлонистов сразу отняливинтовки и вынудили их сидеть в одних трусах.

«Просили сидетьна месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Проверилидокументы, которые они привезли, это был запрос от IBU. Какое-то недовериеот них», – рассказал он в эфире «Матч ТВ».

Логинов приэтом подчеркнул, что происходящее близко к беспределу, однако спортсменов этоне сломает.

«Верю, что этоне будет замято, а будет хороший положительный итог», — подытожил он.

Между тем сталоизвестно, что Логинова подозревают в новом нарушении антидопинговых правил. Обэтом говорится в ордере на обыск, который выписан на имя биатлониста и еголичного тренера Александра Касперовича.

При этом главаСБР России Владимир Драчев отметил, что Международный союз биатлонистов,возможно, подозревает, что Касперович, прикрываясь чужой аккредитацией, провездопинг на спортивные состязания. Об этом пишет РИА Новости.