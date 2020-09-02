Не успела Екатерина Скалон отойти от одной неприятной ситуации с Владом Ивановым, как уже впуталась в новую. Оказывается, Павел Бабич решил строить отношения с девушкой не потому, что она ему очень симпатична, а просто из-за меркантильных соображений, чтобы выиграть спор с Максимом Моргенштерном. Да и Моргенштерн, когда советовал Кате остерегаться Пашу, тоже преследовал подобные цели, лишь бы не дать Бабичу выиграть в споре.



Ребята поспорили на деньги, кто из них сможет продержаться в отношениях два месяца со 2 сентября. Моргенштерн остановил свой выбор на Дарине Лежениной, а Павел – на Екатерине Скалон. Сейчас Паша уже перестал скрывать, что просто хотел подзаработать на отношениях с Катей.



Сама Скалон будто бы не видит и не понимает, что с ней Павел только из-за меркантильных побуждений. Она продолжает носить ему тортики в постель по утрам. Зрители советуют ей потребовать от Павла долю с выигрыша, если уж она намерена продолжать эти отношения.