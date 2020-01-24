Китайские авиакомпании приостановили прямые рейсы в Москву из города Ухань, где началась вспышка нового коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, власти Китая на время закрыли аэропорт в Ухане. При этом в России не вводили ограничений на полеты в КНР, в том числе и на авиасообщение с уханьским аэропортом Тяньхэ.

Из Москвы (Шереметьево) в Ухань летает китайская компания China Southern. После посадки в Ухани самолет летит в Гуанчжоу. Рейс выполняется по средам, пятницам и воскресеньям. Обратный рейс CZ355 в пятницу, 24 января, не стал делать пересадку в Тяньхэ, а направился напрямую из Гуанчжоу в Москву.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Он передается от человека к человеку. Его источником стали дикие животные, которыми незаконно торговали на уханьском рынке.

Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 25 человек, а общее число заболевших в Китае превысило 800 человек. Случаи вызванной вирусом пневмонии выявили в Сингапуре, Саудовской Аравии, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Роспотребнадзор посоветовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай.

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