СПОРТ

Отмена Гран-при Австралии из-за коронавируса возмутила фанатов «Формулы-1»

17:20 13/03/2020

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Коронавирус ударил по «Формуле-1»: Гран-при Австралии отменен, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Ближайшая гонка, как говорят, состоится не раньше лета. Перелет через полмира до Австралии, билеты на трибуны минимум за 300 долларов – такие расходы понесли болельщики «Формулы-1», и в итоге остались без просмотра стартовой гонки сезона.

«С нами ужасно поступили. Мы проделали такой большой путь. Нам говорят: надо было следить за соцсетями. Но я не подросток, чтобы сидеть по 24 часа в телефоне», «Это нелепое решение. Разве держать нас здесь безопаснее, чем пустить на трибуны? Я сомневаюсь», «Они что, узнали об этом только сейчас? Могли бы принять решение заранее и подумать о болельщиках», – возмущаются болельщики.

Решение об отмене Гран-при Австралии было принято буквально за несколько часов до начала тестовых заездов. Обсуждение судьбы этапа началось еще ночью, но большинство команд уже заранее были уверены в том, что он не состоится. Например, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель и победитель сезона 2007 года Кими Райкконен еще накануне покинули Зеленый континент. Ну а для больших боссов Королевких гонок пришла пора объясняться с болельщиками.

«Я сожалею о том, что произошло с болельщиками. Мы всегда рады зрителям. Извините, но ситуация действительно была неопределенная. Я думаю, что в результате мы все-таки приняли правильное решение. Мы все разочарованы. Настали трудные времена», – заявил исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри.

Все началось в паддоках конюшни «Макларен». Именно в ее составе был обнаружен человек, инфицированный коронавирусом. Также под подозрением на опасное заболевание находятся еще 14 членов английской команды. Сейчас все они на карантине. Руководство «Макларена» немедленно сообщило об этом факте организаторам Гран-при и объявило о снятии команды с этапа.

Нужно понимать, что каждый этап «Формулы-1» – это не только видимая часть айсберга, то есть воскресная гонка. Это и квалификация, и три свободные практики, а главное, насыщенная развлекательными мероприятиями программа уик-энда. Вечеринки для спонсоров, болельщиков, приемы – все это обходится в кругленькую сумму, а именно около 60 миллионов евро тратится на каждый этап.

Так что организаторам австралийского этапа не позавидуешь – свои 60 миллионов они уже точно не отобьют.





Александр Бриус