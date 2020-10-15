Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм на территории Среднеуральского женского монастыря, сообщается в видеозаписи, которую опубликовал на видеосервисе YouTube представитель Сергия Всеволод Могучев.

«Сегодня рождение храма в честь Пресвятой Богородицы. Он начинался с храма, деревянного, маленького, в котором вмещались всего от силы человек 30-40. Сейчас этот храм может вместить 4 тысячи человек. Я благодарю вас за ваши труды», — говорит Сергий в видеозаписи.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви.

По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.

В епархии ранее отмечали, что все таинства, если Сергий их совершит после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием. Позже церковный суд отлучил Сергия от церкви.

Екатеринбургская епархия заявила, что обратится в правоохранительные органы из-за того, что Сергий не допустил комиссию по инвентаризации на территорию монастыря. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.