СПОРТ

Отложенный из-за коронавируса чемпионат Китая по футболу начнется в апреле

01:10 17/03/2020

Чемпионат Китая по футболу, который перенесли из-за эпидемии коронавируса в стране, начнется 18 апреля, сообщает Daily Mail.

Чемпионат должен был открыться еще 22 февраля, но его перенесли на неопределенный срок из-за распространения инфекции. Теперь, когда количество больных в стране снижается и эпидемия отступает, организаторы объявили новую дату соревнований – 18 апреля.

Побороть новый тип коронавируса Китаю помогли меры по контролю и профилактике заболевания, а также жесткий контроль границ. Теперь китайские эксперты делятся успешным опытом и помогают другим странам – например, Италии. В Рим из Шанхая прилетели девять экспертов: делегация привезла с собой более 30 тонн необходимых вещей.



