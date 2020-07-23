class=»article__block» data-type=»banner» data-position=»desktop»>

Подобные мультиплатформенные вредоносные инструменты требуют значительных вложений при разработке, поэтому являются редкостью, отметили в компании. Из этого следует, что они создаются для долгосрочного использования, а не для разового применения. Так, фреймворк Lazarus был замечен в атаках с целью краж баз данных компаний и заражения корпоративных сетей троянцами-шифровальщиками.

«По данным «Лаборатории Касперского», среди жертв MATA есть организации, расположенные в Польше, Германии, Турции, Южной Корее, Японии и Индии, в том числе производитель программного обеспечения, торговая компания и интернет-провайдер», – сообщили эксперты компании.

Изучив серию атак, компания пришла к выводу, что группа Lazarus продолжит совершенствовать свои методы для дальнейших целевых атак, а также ищет потенциальных жертв по всему миру.

«Обычно злоумышленники создают вредоносное ПО под Linux и macOS в том случае, если у них уже достаточно инструментов для атак на Windows-устройства. Такой подход характерен для зрелых APT-групп», – пояснил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатория Касперского» Юрий Наместников.

Ранее радио Sputnik сообщало, что газета New York Times выяснила, кто причастен к взлому аккаунтов в Twitter.

В отпуск с кешбэком. Как получить у государства деньги на отдых? Инструкция – в нашем Телеграм-канале.