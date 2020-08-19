Министерство финансов отменило запланированный на 19 августа аукцион по размещению Облигаций федерального займа (ОФЗ) «из-за волатильности на рынках», а прошлый аукцион 12 августа не состоялся из-за отсутствия заявок со стороны покупателей. «Газета.Ru» выяснила, насколько нехватка интереса к российскому госдолгу грозит планам ведомства занять 1 трлн рублей в текущем квартале на покрытие дефицита федерального бюджета.

Минфин не стал проводить аукцион по размещению очередного пакета ОФЗ 19 августа. В ведомстве пояснили, что это связано с «высокой волатильностью на рынках». Предыдущий же аукцион 12 августа не состоялся по другой причине: на него просто не поступило достаточно заявок.

В общей сложности Минфин планирует занять 1 трлн рублей за счет размещения ОФЗ в III квартале этого года, то есть, вплоть до конца сентября.

Ведомство рассчитывает, что эти средства пойдут на покрытие дефицита бюджета этого года: суммарно дополнительные расходы в этом году составят более 3 трлн рублей.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты выразили уверенность, что наращивание госдолга не несет в себе существенных рисков для российской экономики, потому что в данный момент долговая нагрузка составляет порядка 12% ВВП. Ее прирост до 20% вполне комфортен, поскольку для развивающихся стран опасным принято считать показатель в 40%, отметил ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.

Но исходя из того, как сейчас проходят аукционы по размещению новых ОФЗ, у ведомства могут возникнуть проблемы с тем, чтобы набрать необходимую сумму через продажу госдолга. По подсчетам «Газеты.Ru», основанным на данных Минфина, в текущем квартале через размещение новых ОФЗ ведомству удалось привлечь 327,9 млрд рублей.

Это значит, что для того, чтобы достичь целевой суммы в 1 трлн рублей

Минфину нужно разместить дополнительные облигации на 672 млрд, а для этого у ведомства осталось всего шесть аукционов — один в конце августа и еще пять — в сентябре. Это при том, что пять аукционов, не считая двух отмененных, уже прошли.

То есть, в среднем по плану Минфина, через каждый аукцион должно было размещаться ОФЗ на 76,9 млрд рублей, но в сложившейся ситуации каждый последующий аукцион должен пополнять копилку ведомства на сумму почти в полтора раза больше, а именно на 112 млрд

Стоит отдельно отметить, что Минфин пока размещает облигации с погашением только до десяти лет: по краткосрочным долговым бумагам до пяти лет за этот квартал удалось привлечь 58,57 млрд рублей (из 100 млрд по плану), а по бумагам сроком от 5 до 10 лет — 269,37 (из 700 по плану). А самые высокорисковые долговые бумаги от 10 лет пока совсем не размещались, хотя через них Минфин планирует привлечь еще больше, чем по краткосрочным, — 200 млрд рублей.

В беседе с «Газетой.Ru» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин предположил, что комментарий Минфина на счет «волатильности на рынках» скорее всего связан с тем, что

в последние пять сессий ОФЗ снижались, а в понедельник их индекс (RGBI) и вовсе показал самый слабый результат с марта этого года. И чтобы выполнить план по размещению ОФЗ на 1 трлн, ведомству действительно придется предлагать объемы больше, чем на предыдущих аукционах.

Но не факт, что спрос на такие объемы долговых бумаг действительно найдется на рынке. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что сейчас спрос на ОФЗ концентрируется в средних по длине бумагах и тех, что привязаны к инфляции (например, выпуски 29006 и 29014).

При этом доходность российских госбумаг уже не интересна спекулянтам, поскольку снижение ключевой ставки на рынке полностью отыграно. А на фоне снижения доходности ОФЗ Минфину становится трудно бороться за деньги инвесторов. К тому же, снижается потребность банков в этих долговых бумагах из-за того, что приток средств во вклады сократился (во многом из-за того, что после снижения ключевой ставки ЦБ проценты по депозитам стремятся к текущему уровню инфляции).

Есть еще один временный фактор, который в ближайшее время сможет позволить Минфину разместить дополнительные ОФЗ. По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой,

в сентябре Банк России может снова снизить ключевую ставку на 25 б.п. Из-за чего условия для выпуска новых ОФЗ станут более выгодными.

Но с облигациями со сроком погашения больше 10 лет у Минфина все равно могут возникнуть проблемы, уверена Анна Бодрова. Ведь сейчас рынок оценивает риски в краткосрочной перспективе и максимум, на что сейчас можно расчитывать — продажа пятилетних бондов «по рынку», так как спроса на длинные бумаги пока не будет.

То, что в текущих условиях у Минфина может не получиться разместить запланированный объем облигаций, признал и Виталий Карпунин из «БКС Брокер» с оговоркой на то, что ситуация может оказаться иной, если ведомство предложит солидную премию к доходности будущих выпусков.

Но для такого сценария пока нет оснований. По словам Анны Бодровой из ИАЦ «Альпари», Минфин и раньше говорил, что не заинтересован размещать бонды по любой цене. Поэтому если набрать достаточную сумму в этом квартале не получится, ведомство может перенести часть суммы на следующий квартал или, в крайнем случае, возьмет больше запланированного из Фонда национального благосостояния (ФНБ).