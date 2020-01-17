Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс. Об этом 17 января сообщает агентство городских новостей «Москва».

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Хельсинки. Как отмечает агентство, новый пассажирский терминал вошел в состав северного терминального комплекса (СТК, терминалы B, C), в нем будет обслуживаться пассажиры международных воздушных линий.

Аэровокзальный комплекс состоит из основного семиэтажного здания АВК площадью более 127 тыс. кв. м, а также перрона и шестиуровневого паркинга на 2,5 тыс. автомобилей. Уточняется, что последний соединен с терминалом крытым пешеходным переходом. В терминале для пассажиров предусмотрены 84 стойки регистрации, VIP-зал, четыре бизнес-зала, а также зал сна и отдыха. Как уточняет РИАМО, также для пассажиров с детьми есть комната матери и ребенка площадью 350 квадратных метров. Она находится на третьем этаже в зоне вылета и рассчитана на 60 посетителей — детей и сопровождающих их лиц. Комната открыта круглосуточно и работает бесплатно.

Пропускная способность терминала составляет 20 млн пассажиров в год, а всего в год аэропорт Шереметьево сможет обслуживать до 80 млн пассажиров.

1 августа 2018 года сообщалось, что работа терминала начнется в IV квартале 2019 — I квартале 2020 года. После его открытия начнется строительство терминала С2 на 10 млн пассажиров, а в 2024 году может начаться создание нового пассажирского терминала G.