Приговор по делу о разборке со стрельбой в ледовом дворце «Медведково» на Заповедной улице вынес Бабушкинский суд Москвы. Родитель, отстаивавший интересы своего сына с оружием в руках, получил условный срок – во многом, благодаря великодушию пострадавшего.

Как сообщал в свое время «», инцидент случился 6 февраля прошлого года на хоккейном матче за кубок Москвы между клубами «Северная звезда» и «Дмитров». Во время разминки один мальчик из команды «Дмитрова» сделал замечание партнеру по команде. Тот огрызнулся. Перепалку услышали присутствовавшие на трибунах родители. Папы сначала немного потолкались, потом один из них, Михаил Кузнецов, сбегал в раздевалку, принес травматический пистолет «Оса» и пальнул второму отцу в голову. К счастью, пуля прошла по касательной. Неуравновешенного стрелка сразу же задержали.

В ходе следствия пострадавшему мужчине и его адвокату приходили недвусмысленные смски с настойчивыми требованиями изменить показания. Однако на суде Кузнецов был, что называется, тише воды ниже травы. Видимо, он держал в уме прошлую судимость (хоть и погашенную). Поскольку потерпевшая сторона не настаивала на суровом наказании, мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно.