19-летняя польская теннисистка Ига Швентек, победив со счетом 6:4, 6:1 американку Софию Кенин, стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

«Два года назад я выиграла юниорский Большой шлем и через какое-то время я уже здесь, — сказала Швентек после триумфа. — Это был удивительный финал. Надеюсь, что Кенин в порядке, это был великолепный турнир для нее. Я была психологически стабильна и просто хотела играть агрессивно, но сегодня было сложно, и самое важное — я выиграла матч».

🇵🇱 Polish Perfection 🇵🇱 @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020

Швентек впервые выиграла турнир серии Большого шлема, до этого она дважды выходила в четвертый круг: на Открытом чемпионате Франции — 2019 и Открытом чемпионате Австралии — 2020.

Ига завоевала первый титул во взрослой карьере. В 2018 году она выиграла Уимблдон среди юниоров, а также юниорский Roland Garros в парном разряде. Швентек стала первой польской победительницей турнира серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября, в финальном матче в мужском разряде встретятся Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет 38 млн евро.