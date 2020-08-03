Вероятно, изучающиеся препараты обладают широкой терапевтической эффективностью, воздействуя на универсальные механизмы, используемые многими видами вирусов

Открыт новый патогенетический механизм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Эти данные могут оказаться полезными не только для пациентов с иммунодефицитом, но и для изучения терапевтических подходов к Covid-19.

Работа опубликована в журнале American Society for Microbiology, mBio. В ее результатах сообщается, что ВИЧ атакует пероксисомы, специальные клеточные органеллы, участвующие в регуляции функций иммунитета, метаболизма липидов, работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

"Нам известно, что другие вирусы, например, вирус лихорадки Западного Нила или вирус Зика, имеют различные механизмы для угнетения функций пероксисом, конечная цель которых заключается в ингибировании продукции интерферонов, блокирующих репликацию большинства вирусов", – рассказывает клеточный биолог Том Хобман, один из авторов исследования.

Исследователи предполагают, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, также может атаковать пероксисомы.

Команда ученых в своей лаборатории уже 5 лет изучает патологические процессы у пациентов с ВИЧ: преждевременное старение, липодистрофии, неврологические расстройства. Они обнаружили 4 микроРНК, уровень которых повышен в ткани мозга у пациентов с ВИЧ и развившейся деменцией. Регуляция этих микроРНК была тесно связана с биосинтезом пероксисом.

В лаборатории успешно удалось воздействовать на ДНК, в результате чего был достигнут усиленный синтез пероксисом и ингибирование репликации вируса Зика. В следующие 4 месяца ученые планируют проверить, могут ли некоторые тестовые препараты также усилять синтез пероксисом, и как это может повлиять на вирусы SARS-CoV-2 и ВИЧ. Некоторые из этих препаратов уже одобрены в сфере онкологической химиотерапии.

Также авторы исследования указывают на то, что такие препараты как ремдесивир и интерфероны являются достаточно дорогими в производстве, а также должны использоваться при постоянном медицинском наблюдении, в то время как стимуляторы пероксисом могут приниматься перорально и имеют меньше побочных эффектов.

Изучающиеся в настоящий момент препараты воздействуют на инфицированные клетки. Они не являются таргетными для частиц вируса, поэтому весьма вероятно, что они обладают широкой терапевтической эффективностью в борьбе сразу с множеством различных вирусных инфекцией, воздействуя на универсальные механизмы, используемые многими видами вирусов.