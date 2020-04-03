Открыта подача заявок от частных лабораторий на проведение тестирований на коронавирусную инфекцию, сообщается в пятницу, 3 апреля, на сайте Роспотребнадзора.

«Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в реестр могут попасть только лаборатории, имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, готовый работать с микроорганизмами II группы патогенности.

2 апреля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что правительство столицы заключило соглашение с одной из частных лабораторий, которая будет выполнять исследования на коронавирус для медицинских организаций города.

По данным на 2 апреля, в РФ зарегистрировано более 3,5 тыс. случаев заражения, 30 человек умерли. По словам специалистов, пик заболеваемости еще впереди.

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