Президент Украины Владимир Зеленский открыл врата ада, выполнив требование луцкого террориста. Об этом журналист Владимир Соловьев заявил в своем телеграм-канале.

Вчера утром, как сообщал «Рамблер», мужчина, вооруженный автоматом, пистолетом и гранатой, захватил автобус в Луцке и взял 13 пассажиров в заложники. Он заявил, что установил мины в автобусе и людном месте города, несколько раз стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов, кидал взрывпакеты и гранату.

Преступник опубликовал в социальных сетях свои требования. В том числе он потребовал, чтобы Зеленский записал и опубликовал видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Президент выполнил требование.

«Грубейшая ошибка», — написал вскоре после этого Соловьев.

Он высказал мнение, что таким образом Зеленский открыл врата ада — теперь захваты заложников будут следовать один за другим, потому что террористы поняли, что власти Украины можно продавить.

Луцкий террорист был задержан вчера вечером. Украинские власти сообщили, что тот сдался после просмотра обращения главы государства, а в результате террористического акта никто не был ранен.