Отец Юлии Началовой в своей книге, посвященной дочери, рассказал, что именно говорил ему лечащий врач в день смерти певицы. Об этом сообщает портал «Невские новости».

«Рамблер» писал, что певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-ом году жизни после тяжелой болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

В книге «Юлия Началова. Письма отца к дочери» Виктор Началов вспомнил, что в очередной приезд в клинику их «встретили тревожным молчанием».

Лечащий врач сообщил, что новая волна заражения прошла по организму Юлии Началовой, который и так, по его словам, был «измученным».

Пояснив, что положение пациентки усложнилось, врачи призвал родственников певицы не паниковать и порекомендовал им поехать домой и отдохнуть. Это был последний раз, когда они видели дочь живой, рассказал отец певицы.

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