Следователи в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении своего четырехмесячного сына снотворным. Об этом 29 января сообщили в региональном ГСУ СК России.

Трагедия произошла 20 июля 2019 года в подмосковном Пушкино. По версии следствия, отец малыша покормил ребенка смесью из бутылочки, после чего вместе с женой ушел в другую комнату. Через некоторое время родители нашли младенца без признаков жизни. Экспертиза выявила снотворное в бутылочке с остатками детского питания, а также в банках из-под детского питания. По результатам заключения комиссионной судебной экспертизы, мальчик умер от острого отравления снотворным веществом, отмечает телеканал «360».

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, уточняет «Газета.ру». Следователи в ходе расследования допросили родственников ребенка. Те рассказали, что отец мальчика принимал снотворные препараты для успокоения и сна, а также подсыпал их супруге, пишет НСН.

В ближайшее время следствием буден решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Сам он на допросе заявил, что не хотел причинить сыну вред, пишет сайт kp.ru. По его словам, снотворное он добавлял лишь для того, чтобы сын лучше спал и меньше плакал. При этом мать ребенка уверяет, что ничего об этом не знала. Уточняется, что задержанного были проблемы с алкоголем, он страдал бессонницей и пил снотворное. Работы у мужчины не было, он перебивался случайными заработками. Семья жила бедно, но за помощью в социальные службы они никогда не обращались. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее 29 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалого ребенка госпитализировали с острым отравлением гашишем, который малыш нашел на подоконнике.