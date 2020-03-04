Отец Филиппа Киркорова Бедрос заявил в среду, 4 марта, что не садится за руль, а информация о неоплаченных штрафах ГИБДД является чьей-то ошибкой.

«Вообще, я машину не вожу. Мои водители имеют свою фамилию. Моя фамилия не фигурирует там (в документах на автомобиль. — Ред.). Это какая-то бодяга», — цитирует Киркорова телеканал «360».

По его словам, он может подать в суд, так как автомобиль оформлен на имя шофера.

«Если он нарушил, то на мое имя не может прийти штраф. Это логично и правильно», — рассказал Киркоров-старший, добавив, что на нем числится только одна машина, которую водит его жена, проживающая в Великом Новгороде, сообщается на сайте aif.ru.

Он также добавил, что если правила дорожного движения (ПДД) нарушила супруга, то штрафы должны прийти на адрес владельца. При этом Бедрос заверил, что ему ничего не приходило.

«Но это не мое, не жены. Просто кто-то ошибся», — сказал он. Бедрос отметил, что не собирается никуда обращаться и не хочет требовать опровержения, а штрафы оплачивать тоже не будет, так как никаких нарушений не было.

Согласно российскому законодательству, в случае неуплаты штрафов должнику может грозить запрет на выезд из страны, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день в СМИ появилась информация о восьми штрафах на сумму 6 тыс. рублей, не оплаченных Киркоровым. Шесть из них выписаны в Новгородской области, еще два штрафа — в Подмосковье. Их нашли в базе данных Федеральной службы судебных приставов.

Позже сообщалось, что Киркорова-старшего объявили в розыск, а дело передали судебным приставам.