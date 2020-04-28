СПОРТ

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей скорой помощи

16:15 28/04/2020

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей скорой помощи, назвав их «спасителями».

«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах», – написал Абдулманап Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте под снимком автомобиля «неотложки».

Как сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на друга Нурмагомедова-старшего, известного дагестанского комментатора Рамазана Рабаданова, Абдулманап Нурмагомедов заболел. У него подозревают пневмонию.

Напомним, в России сегодня отмечается День работников скорой помощи.

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